Conte, idea a sorpresa per Cagliari: pronte due novità di formazione?

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L'allenatore del Napoli vuole blindare i tre punti e avvicinarsi all'Inter e per farlo sa che ora può contare anche su McTominay e De Bruyne

Idee chiare per Conte in vista della gara di venerdì sul campo del Cagliari. L'allenatore del Napoli vuole blindare i tre punti e avvicinarsi all'Inter e per farlo sa che ora può contare anche su McTominay e De Bruyne. Anche dall'inizio? Ecco cosa scrive in tal senso il quotidiano: "Le tre vittorie di fila hanno quasi riportato il Napoli nella comfort zone di Conte e nelle nove gare che mancano gli azzurri hanno il dovere di non lasciare nulla di intentato, al di là del sogno proibito di una (improbabile) rimonta scudetto. Il primo passo è fare poker a Cagliari e il tecnico ha un piano: rilanciare tra i titolari McTominay e De Bruyne, con Anguissa e si spera Lobotka di scorta in panchina. Toccherà a due dei "Fab Four" guidare la missione in Sardegna".

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