Infortunio Di Lorenzo: spunta la data del rientro in campo

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Il terzino azzurro potrà sfruttare la sosta per aumentare i carichi di lavoro e tornare dunque per la gara Napoli-Milan del 6 aprile allo Stadio Maradona

Il prossimo sarà Lobotka, poi chi altro? Quanti sono i giocatori del Napoli ancora out per infortunio e chi sarà il prossimo a tornare dopo Stani? Potrebbe essere il capitano ma dopo la sosta. Quindi ancora tra qualche settimana. Infatti, secondo Tuttosport, il rientro in campo di Giovanni Di Lorenzo non dovrebbe essere così lontano.

Infortunio Di Lorenzo: l'indiscrezione sui tempi di recupero

Il terzino azzurro potrà sfruttare la sosta per aumentare i carichi di lavoro e tornare dunque per la gara Napoli-Milan del 6 aprile allo Stadio Maradona (da oggi biglietti in vendita). Antonio Conte spera in quest'altro recupero importante dopo quelli di Anguissa, McTominay e De Bruyne e riavere tutti i pezzi pregiati per un finale di stagione top. Sul capitano vige la massima cautela: se le sensazioni saranno positive, verrà convocato per il Milan altrimenti verrà gestito, senza rischi inutili.