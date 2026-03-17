De Bruyne, brilla anche il figlio in Campania: alla scoperta di Rome

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Kevin De Bruyne brilla contro il Lecce e ora si prepara a tornare anche in campo dal primo minuto, ma a brillare in Campania c'è anche il figlio. Lo scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola con un focus dedicato a Rome che gioca con il Real Casarea.

"Classe 2018, Rome De Bruyne è già diventato un punto di riferimento al Real Casarea, tanto da allenarsi tre volte a settimana con ragazzini più grandi di lui, senza sentire il peso della differenza di età. Le qualità non gli mancano e ha tutta l'aria di saper svariare nella metà campo d'attacco, un po' come il padre. Molto spesso, riesce anche a segnare dei bellissimi gol, documentati dalla madre Michele. Non capita di rado che a seguire gli allenamenti del figlio, ma sempre rimanendo in disparte per non oscurarlo con la sua presenza, ci sia anche papà Kevin".