Clamoroso Open Var: potrebbe essere l'ultima stagione, il motivo

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Lo scrive La Stampa in edicola con le prospettive future e con quello che potrebbe accadere da qui ai prossimi mesi: l'analisi

Potrebbe essere questa l'ultima stagione di Open Var, la trasmissione del martedì di Dazn che analizza gli errori arbitrali dopo gli episodi dell'ultimo weekend. Lo scrive La Stampa in edicola con le prospettive future e con quello che potrebbe accadere da qui ai prossimi mesi.

"Qualche club inizia a pensare che sia soprattutto una fonte di confusione anziché di chiarimento. Figc e Aia stanno riflettendo. Una parte dei vertici arbitrali non ha dubbi: deve andare in archivio. Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Open Var, la trasmissione di Dazn che ogni settimana ospita protagonisti del mondo arbitrale chiamati ad analizzare senza troppi filtri gli episodi discussi della giornata di campionato, con la messa in onda degli audio tra Var a Lissone e arbitri sul campo", si legge.