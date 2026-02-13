Allenamento congiunto ormai prassi consolidata: il motivo del club

Il Napoli si avvicina alla gara di domenica contro la Roma. Anche con l'Ischia, ieri, allenamento congiunto a Castel Volturno, una prassi ormai consolidata per il club azzurro come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"L'allenamento congiunto a Castel Volturno è ormai diventata una prassi, il Napoli li organizza spesso per dare minuti a chi ha giocato meno, lavorare sui meccanismi di gioco e magari anche fare delle sperimentazioni tattiche. Dopo l'Avellino, la Juve Stabia, il Giugliano, il Savoia, ieri l'Ischia, squadra che milita nel campionato di serie D, ha vissuto quest'esperienza. McTominay non ha giocato, si persegue ancora la terapia del riposo, è probabile che negli allenamenti di oggi o al massimo domani lavorerà per rientrare in campo contro la Roma. I titolarissimi più usurati anche sono stati tenuti a riposo, Beukema non ha partecipato all'allenamento a causa dell'influenza ma non ci saranno problemi per la sfida contro la Roma".