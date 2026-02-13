Napoli-Roma, Maradona verso un altro pienone: il dato sulla prevendita

vedi letture

Verso il sold out, o quasi, per la sfida di domenica contro la Roma con calcio d’inizio alle ore 20.45. Si sta per riempire del tutto il Maradona: fino a ieri sera, infatti, restavano appena pochi posti per l’anello inferiore dei Distinti mentre erano in esaurimento i tagliandi per la Tribuna Posillipo. Probabile che nelle ultime ore uno dei due settori sia andato esaurito - come del resto tutti gli altri ormai da tempo - e comunque ci sono ancora tre giorni pieni per raggiungere il classico sold out.

Un’abitudine ormai consolidata a Fuorigrotta. Un’altra notte di grande entusiasmo e partecipazione, domenica, dopo quella contro il Como con 50.713 titoli emessi per un quarto di finale di Coppa Italia durante la settimana, di martedì, e col maltempo grande protagonista. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.