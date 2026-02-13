Gutierrez può cambiare ancora ruolo: esperimento tattico con l'Ischia

vedi letture

Allenamenti congiunti ormai diventati una consuetudine a Castel Volturno. Il Napoli continua a sfruttarli per gestire le energie, dare spazio a chi ha giocato meno e testare soluzioni alternative. Dopo Avellino, Juve Stabia, Giugliano e Savoia, ieri è toccato all’Ischia, avversaria di giornata in un test utile più per gli azzurri che per il risultato finale.

Conte ha lasciato a riposo diversi titolari affaticati. McTominay non è sceso in campo: prosegue la terapia basata sul riposo, ma l’obiettivo resta il rientro contro la Roma. Stop precauzionale anche per Beukema, fermato dall’influenza ma senza particolari preoccupazioni in vista del big match. Entrambi dovrebbero esserci con la Roma.

Da segnalare anche l’esperimento tattico con Gutierrez utilizzato in mezzo al campo, soluzione da tenere in considerazione vista l’emergenza continua. Al Maradona sarà una partita di dettagli. E ogni scelta potrebbe fare la differenza. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.

