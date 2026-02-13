Roma, Gasp sorprende? Può schierare formula spregiudicata per Napoli

Come sta la Roma e quali saranno le scelte di Gasperini per domenica? Il Corriere di Roma prova a fare il punto della situazione: "Paulo ha recuperato, non ha più dolore, dopo la contusione al ginocchio. E Soulé, fiaccato dalla pubalgia, è di nuovo a disposizione (come Vaz). La tentazione di riproporre la formula più spregiudicata, quindi, c’è.

Giallorossi d’assalto per la vittoria che andrebbe a incidere nella corsa Champions. La scelta dipende dalle condizioni degli argentini. Soprattutto di Soulé, ancora sofferente. Pellegrini è avanti. Perché Hermoso, Koné (quasi pronto), El Shaarawy e Ferguson continuano a lavorare a parte. In difesa, se lo spagnolo resta indisponibile, la conferma di Ghilardi".