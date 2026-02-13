Sei azzurri a cena con Gattuso: ecco quando e dove si terrà l'incontro

Non solo campionato: per il Napoli è tempo anche di attenzioni azzurre. Come riferisce il Corriere dello Sport, questa sera all’Hotel Parker’s è in programma una cena voluta dal ct Gennaro Gattuso con i calciatori del Napoli che gravitano attorno alla Italia. All’incontro parteciperanno Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano e Di Lorenzo, quest’ultimo attualmente ai box ma considerato comunque un punto fermo.

Tra gli invitati spicca anche Antonio Vergara, osservato speciale dal commissario tecnico in vista dei playoff e del futuro. Gattuso lo ha seguito da vicino nelle recenti gare contro Fiorentina e Genoa e ha deciso di coinvolgerlo nel confronto informale con il gruppo. Un segnale importante per il giovane azzurro, che continua a guadagnare considerazione anche fuori da Castel Volturno.