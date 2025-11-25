Qarabag orgoglio azero: il dato sui tifosi attesi al Maradona

Sono attesi 1.100 tifosi dall’Azerbaigian: il Qarabag di Champions è un orgoglio per la gente. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda anche la questione meteo: "Come detto, sarà una giornata caratterizzata dalle forti piogge con l'allerta di livello Arancione che durerà fino a mezzanotte.

Proprio ieri il Comune ha confermato l'apertura del Maradona disponendo invece la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Per l'occasione, saranno anche rafforzati i trasporti con il prolungamento orario dei servizi ferroviari sulla tratta Montesanto-Bagnoli, con treni straordinari che si aggiungeranno alle corse ordinarie con le ultime ben oltre mezzanotte".