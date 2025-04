Altro infortunio e Napoli mai al completo: Conte ha già scelto per l'Empoli

vedi letture

"Con tutti a disposizione possiamo dare fastidio davvero fino alla fine, altrimenti qualcosina per strada la possiamo lasciare", le parole di Antonio Conte dopo la vittoria sul Milan tornano d'attualità perché il Napoli continua a non riuscire a tornare al completo per questo rush finale. Dopo la gara con i rossoneri, infatti, i partenopei si sono presentati a Bologna senza Meret, Buongiorno e Spinazzola e, quando sembravano poter rientrare tutti in gruppo sono arrivate nuove complicazioni. A partire da Alessandro Buongiorno che resterà fuori almeno una quindicina di giorni per una "tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra", ad oggi non c'è certezza sul rientro di Spinazzola (si deciderà probabilmente domani se inserirlo almeno tra i convocati) mentre saranno out con l'Empoli gli squalificati Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa. Non il miglior approccio, insomma, alla prima delle sette gare con le medio-piccole che il Napoli deve vincere per cullare il sogno del sorpasso all'Inter.

Le scelte di Conte

La formazione sembra comunque fatta, anche se Conte avrà una panchina ancora più corta e quindi meno soluzioni a partita iniziata. Davanti a Meret, che ha smaltito lo stato influenzale, tornerà titolare Mazzocchi nella linea con Rrahmani, Juan Jesus che prenderà dunque nuovamente il posto di Buongiorno, ed Olivera a sinistra. In mediana sarà Gilmour a sostituire Anguissa nel terzetto con Lobotka e McTominat che ha smaltito la doppia botta rimediata a Bologna. In attacco Politano e Neres in supporto a Lukaku, con un atteggiamento sicuramente più offensivo rispetto all'ultimo periodo considerando il livello e le caratteristiche dell'avversario che punterà in primis a non lasciare spazi. I rumors di un ritorno alle due punte, con l'impiego di Raspadori dall'inizio, ad oggi non trovano riscontri: resta una possibilità più che altro in corso d'opera.