Altro tour de force in arrivo: la prima settimana post-sosta sarà già una verifica

La verifica, per comprendere quanto siano giusti i sogni di gloria del Napoli, arriverà subito dopo la sosta, nella prima settimana: Inter prima, Spartak Mosca poi e Lazio a fine settimana. A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport:

"Gli azzurri dovranno prepararsi ad un vero e proprio tourbillon, un frenetico susseguirsi di partite con un livello di difficoltà elevatissimo. A cominciare dalla prima post sosta, con la sfida ai nerazzurri la domenica alle 18 al Meazza, poi il mercoledì dopo (ore 16.30) ci sarà l’impegno di Mosca contro lo Spartak per il gruppo C di Europa League e la domenica successiva la Lazio verrà a sfidare il Napoli allo stadio Maradona. Un tris mica da ridere e che metterà già il Napoli di fronte alle proprie possibilità di resistenza in vetta".