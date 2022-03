Anche ADL tra i 42mila del Maradona per il Milan: assente da quattro match

I biglietti sono andati a ruba nella giornata di lunedì e sul sito di TicketOne alcuni tifosi hanno dovuto attendere una fila anche di 16 mila persone

TuttoNapoli.net

Il Napoli sorride e la città è in fermento, con euforia e senza eccessiva esaltazione. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea la grande risposta dei tifosi in vista della sfida al Milan: "C'è voglia di partecipare, di essere presenti in questo momento cruciale e domenica allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà il tutto esaurito rispetto al 75% della capienza: i biglietti sono andati a ruba nella giornata di lunedì e sul sito di TicketOne alcuni tifosi hanno dovuto attendere una fila anche di 16 mila persone per provare ad acquistare il biglietto del big match.

Saranno 42 mila gli spettatori a Fuorigrotta, dove il Napoli spera di regalare un successo pesantissimo al presidente Aurelio De Laurentiis , atteso nella tribuna del San Paolo dopo la breve vacanza in Trentino e dopo aver saltato quattro match degli azzurri.