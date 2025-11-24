Anguissa, c'è una data cerchiata in rosso per il ritorno in campo

di Arturo Minervini

Inizia un lungo contro alla rovescia per il ritorno in campo di Frank Zambo Anguissa, che ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra durante un allenamento sostenuto con la nazionale camerunense. I tempi di recupero del centrocampista restano molto lunghi, ma se la tabella dovesse procedere senza intoppi Antonio Conte potrebbe riabbracciare il suo centrocampista soltanto verso la fine di gennaio.

La data cerchiata in rosso è il 25 gennaio, quando il Napoli farà visita alla Juventus dell'ex tecnico azzurro Luciano Spalletti. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.