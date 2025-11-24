Rrahmani, le sensazioni dopo l'uscita precauzionale con l'Atalanta: pronta l'alternativa

vedi letture

Come sta Amir Rrahmani? Il difensore, uscito nel corso della sfida con l'Atalanta, dovrebbe essere a disposizione per la sfida al Qarab in Champions, in programma domani sera al Maradona. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Amir Rrahmani deve solo aggiornare Conte e lo staff medico: a caldo,e pure a freddo, stava meglio di quello che si è sospettato nel momento in cui è uscito, ma Juan Jesus offre garanzie e se proprio bisogna spingersi alla rotazione, il piano B è pronto, con Beukema e Buongiorno a completare il reparto assieme al brasiliano. Il passato qualcosa insegna e Rrahmani non è incline alla rassegnazione: percentuali identiche e se ne riparlerà".