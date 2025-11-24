I meriti di ADL per uscire dalla 'crisi': ha fatto sbollire le tensioni

Il Napoli e Conte possono andare avanti insieme, dopo aver superato di slancio un bivio ad alto rischio. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sulla vittoria chiave contro l'Atalanta: "De Laurentiis ha avuto il merito di far sbollire le tensioni e la settimana di vacanza concessa al tecnico ha disteso l’atmosfera nello spogliatoio.

Per questo al suo ritorno a Castel Volturno, dopo essersi schiarito le idee a Torino, l’ex ct ha trovato terreno fertile per la sua rivoluzione. La scelta di cambiare il modulo tattico è piaciuta infatti agli azzurri. "Siamo in emergenza, devo coinvolgere tutti", ha steso la mano l’allenatore, dando un segnale di unità subito recepito. Lo stesso che aveva fatto arrivare ai compagni Romelu Lukaku, leader ombra nelle ultime due settimane".