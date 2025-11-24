La classifica Champions non lascia scampo al Napoli: bonus già tutti sprecati

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Napoli ha bisogno di uscire tra gli applausi del Maradona anche domani, nel giorno del quinto anniversario dell’adios del Diego, dopo la fondamentale vittoria di sabato con l’Atalanta: ottima ma non sufficiente; o quantomeno non per le impellenti necessità di coppa. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La storia è molto semplice: la squadra di Conte ha 4 punti e deve vincere, deve battere il Qarabag per agganciarlo a 7 e per collezionare altri mattoni imprescindibili all’inseguimento della qualificazione attraverso il playoff. La classifica non lascia scampo a eventualità diverse, il bonus-sprechi è già stato usato con l’Eintracht, avversario certamente alla portata dei campioni d’Italia ma bravo e furbo a strappare un punto d’oro in ottica futura nel turno precedente al Maradona, blindando la porta di Zetterer con unghie, denti e anche dieci uomini dietro la linea della palla".