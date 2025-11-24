Spazio a Lang e Neres, CdM: "Non avevano nascosto il loro malcontento"

Ripartire, con un nuovo modulo e con due ali ritrovate. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive di David Neres e Noa Lang: "La vittoria con l’Atalanta ha scacciato le paure in vista di una settimana impegnativa per il Napoli: domani la sfida in Champions con gli azeri del Qarabag e poi la Roma capolista - che ieri si è sbarazzata in trasferta della Cremonese (3-1) - domenica sera all’Olimpico.

Contro la squadra orobica Antonio Conte ha deciso di cambiare l’abito, presentando il suo Napoli con il 3-4-3 e si è messo a specchio contro Palladino. Il risultato è stato felice, soprattutto nel primo tempo con un Napoli capace di rifilare tre reti in scioltezza con due nuovi innesti che finora avevano trovato poco spazio: Neres (due gol) e Lang I due esterni d’attacco, che pure non avevano fatto mistero del loro malcontento per lo scarso impiego, hanno finalmente potuto esprimere le loro qualità e hanno tolto le castagne dal fuoco ad un Napoli che era stato incapace di segnare da tre partite".