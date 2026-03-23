Anguissa, il futuro non è sicuro. Il Mattino: "Potrebbe essere sacrificato in estate"
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Il Napoli è pronto a vivere un'estate molto intensa sul piano del calciomercato, sia in entrata ma anche in uscita con diverse situazioni che andranno monitorate con attenzione. In particolare si parla di Frank Anguissa, che già nella scorsa estate era stato oggetto di qualche voce e che secondo l'edizione odierna de Il Mattino potrebbe fare valutazioni anche nella sessione di mercato in arrivo.
Che futuro per Zambo Anguissa?
Ha un futuro incerto: i problemi fisici hanno rallentato le trattative per il rinnovo e la dirigenza azzurra - secondo il quotidiano campano - non esclude un sacrificio e dunque una una cessione del camerunese.
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