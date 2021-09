Anguissa in campo con la Juve? Gazzetta: "Solo a gara in corso"

Giocatore espressamente voluto da Spalletti per schierare il Napoli con il 4-2-3-1, Zambo Anguissa, nuovo acquisto dei partenopei, non dovrebbe essere titolare contro la Juventus alla ripresa del campionato. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Subito dopo aver effettuato le visite mediche, Anguissa è partita per il Camerun, per rispondere alla convocazione della sua nazionale. L’arrivo a Napoli è previsto per giovedì della prossima settimana e soltanto allora Spalletti avrò la possibilità di averlo a disposizione. È improbabile che l’allenatore lo utilizzi nello scontro diretto contro la Juve, in programma dopo la sosta, al Maradona. Al massimo, andrà in panchina, con la possibilità di esordire a gara in corso".