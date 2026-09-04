Anguissa, grande attesa per l'Inter: Allegri gli ha fatto una richiesta

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Grande attesa per Frank Anguissa. Con l’assenza di McTominay, infatti, al centrocampista camerunese sarà richiesto qualcosa in più, sia sul piano della personalità sia su quello del rendimento. Anguissa aveva brillato durante i due ritiri estivi, prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro, mostrando continuità e qualità nelle prestazioni. L’avvio di campionato, però, non è stato altrettanto convincente e il centrocampista è ancora alla ricerca della migliore condizione. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola.

Anguissa chiamato al riscatto

A pesare sul giudizio c’è soprattutto l’errore commesso al Maradona contro il Como, una leggerezza che ha spalancato la strada all’azione culminata con il gol decisivo degli avversari. Un episodio che ha inevitabilmente lasciato il segno e che Anguissa avrà l’occasione di cancellare già dalla prossima sfida. Senza McTominay, il suo apporto diventa ancora più importante per garantire equilibrio e sostanza al centrocampo del Napoli. La gara contro l’Inter rappresenta quindi un banco di prova significativo per il camerunese, chiamato a ritrovare rapidamente il livello mostrato durante la preparazione estiva e a dare una risposta sul campo.