Retroscena McTominay, aritmia emersa già durante il Mondiale: spunta un episodio

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L'aritmia di Scott McTominay era stata rilevata per la prima volta tre mesi fa, durante il Mondiale negli Stati Uniti. Il Napoli era stato subito informato.

Il problema cardiaco di Scott McTominay non è comparso soltanto negli ultimi giorni. Come ricostruisce Il Mattino, il primo episodio di aritmia risalirebbe a metà giugno, quando il centrocampista del Napoli si trovava negli Stati Uniti con la Scozia per disputare il Mondiale. L'anomalia sarebbe stata rilevata dallo staff medico della Nazionale prima della sfida d'esordio contro Haiti a Boston e, in quella circostanza, sarebbe stata accompagnata anche da uno stato febbrile. Il Napoli era stato immediatamente informato della situazione, ma McTominay si era poi ristabilito.

McTominay monitorato dal Napoli per tutta l'estate

Superato quell'episodio, lo scozzese ha potuto disputare regolarmente il Mondiale senza ulteriori intoppi. Una volta terminate le vacanze, però, McTominay è "rimasto strenuamente sotto controllo dello staff medico napoletano", scrive Il Mattino. Il nuovo manifestarsi dell'aritmia ha infine portato il calciatore e il Napoli alla decisione di intervenire: McTominay si sottoporrà a un'ablazione con l'obiettivo di risolvere il problema e, successivamente, iniziare il percorso di controlli necessario prima del ritorno all'attività agonistica.