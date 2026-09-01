Badiashile non è ancora pronto: la previsione sull'esordio col Napoli
Badiashile non è ancora pronto per scendere in campo. Il difensore sta continuando il percorso di recupero, ma i tempi per il rientro non sembrano essere ancora maturi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il giocatore avrebbe bisogno di ulteriore tempo prima di poter tornare a disposizione e lavorare pienamente con il resto della squadra.
Rientro previsto a fine settembre
L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione di Allegri entro la fine del mese. Le previsioni, infatti, indicano la possibilità di un rientro in gruppo e di una convocazione verso la fine di settembre, quando Badiashile potrebbe finalmente tornare a essere un’opzione per la difesa. Il club, però, procederà senza forzare i tempi, puntando a garantire al giocatore il completo recupero prima del ritorno in campo. Allegri dovrà quindi attendere ancora qualche settimana prima di poter contare sul difensore.
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