Napoli-Como da record per il caldo: tasso umidità più alto di tutta la Serie A

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C’è un avversario che tutte le squadre hanno dovuto affrontare nelle prime due giornate di Serie A, ma che nessuna è ancora riuscita a superare: il caldo. Temperature elevate, afa e umidità hanno accompagnato le partite di questo inizio di campionato, in condizioni quasi estive nonostante il calendario. A raccontarlo sono soprattutto i numeri: il 22 agosto Inter-Monza è stata disputata con 30 gradi e il 70% di umidità, mentre Frosinone-Juventus ha raggiunto i 34,2 gradi. Ancora più rovente il clima di Roma-Fiorentina, giocata con 35 gradi.

Anche la seconda giornata non ha risparmiato le squadre, chiamate a fare i conti con condizioni ambientali particolarmente impegnative. Sassuolo-Torino si è giocata a 32 gradi, mentre Cagliari-Inter ha raggiunto addirittura i 37. A Napoli, invece, il match contro il Como è andato in scena in un contesto caratterizzato da un’umidità soffocante, pari al 78%. Si tratta del dato più alto registrato in questo avvio di campionato e di un ulteriore elemento che ha reso ancora più pesanti le condizioni in campo. Il caldo, insomma, è già diventato un protagonista inatteso della nuova stagione.