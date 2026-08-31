Champions League, montepremi record: la cifra minima garantita al Napoli

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Il Napoli parte da un incasso minimo garantito di 43,3 milioni, ma vittorie e avanzamento nella competizione possono far lievitare sensibilmente i

La Champions League vale sempre di più, non soltanto dal punto di vista sportivo. Per l'ultima stagione del ciclo triennale del nuovo format, la UEFA ha confermato un montepremi complessivo vicino ai 2,5 miliardi di euro da distribuire tra le 36 partecipanti. Il 27,5%, circa 670 milioni, sarà destinato alle quote di partenza, il 37,5% ai risultati e al superamento dei turni, mentre il restante 35%, circa 853 milioni, confluirà nel "Value Pillar", che comprende market pool e ranking storico. Per la sola partecipazione alla fase campionato ogni società riceverà 18,62 milioni, divisi tra un acconto da 17,87 milioni e un saldo da 750mila euro.

Napoli, ogni vittoria vale 2,1 milioni

A questa base si aggiungeranno i premi conquistati sul campo. Ogni vittoria nella fase campionato garantirà 2,1 milioni di euro, mentre un pareggio ne varrà 700mila. Sono previsti inoltre bonus legati alla classifica: 2 milioni per le prime otto e un milione per le squadre classificate dal nono al sedicesimo posto. Superare i playoff porterà un altro milione, mentre l'accesso agli ottavi garantirà 11 milioni.

Almeno 43,3 milioni nelle casse del Napoli

Le cifre aumenteranno sensibilmente avanzando nella competizione: 12,5 milioni per i quarti, 15 per la semifinale e 18 per l'accesso alla finale, oltre a 6,5 milioni destinati alla vincitrice. Considerando anche il "Value Pillar", al Napoli sono già garantiti almeno 43,3 milioni di euro. Tra le italiane l'Inter parte da 56,5 milioni, la Roma da 49,4 e il Como da 28,3. Un percorso perfetto potrebbe aggiungere fino ad altri 96,5 milioni, senza considerare gli eventuali ricavi legati alla Supercoppa UEFA.