Anguissa, novità incoraggiante per Conte in vista del Milan

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La pausa per le nazionali si è rivelata utile per il Napoli, che ha potuto lavorare con intensità su chi è rimasto a Castel Volturno

La pausa per le nazionali si è rivelata utile per il Napoli, che ha potuto lavorare con intensità su chi è rimasto a Castel Volturno. Tra i giocatori più osservati c’è Frank Anguissa, apparso non al meglio nelle ultime uscite: dopo la titolarità contro il Lecce al Maradona, era finito in panchina a Cagliari, subentrando solo a gara in corso.

Anguissa verso una maglia da titolare con il Milan

Ora però arrivano indicazioni incoraggianti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista camerunense ha ritrovato brillantezza grazie alle doppie sedute di allenamento e ha sensibilmente migliorato la propria condizione fisica.

Contro il Milan, Anguissa è pronto a riprendersi una maglia da titolare, affiancando Lobotka e McTominay in un centrocampo che Conte vuole ritrovare al massimo della forma.