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Tuttosport: "Juve, suggestione Lewandowski"

Tuttosport: "Juve, suggestione Lewandowski"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il mercato della Juventus entra nel vivo anche grazie a una voce autorevole del passato

Il mercato della Juventus entra nel vivo anche grazie a una voce autorevole del passato. Tuttosport rilancia infatti l’appello di Douglas Costa, che spinge Robert Lewandowski a valutare seriamente l’opzione bianconera. L’esterno brasiliano, ex compagno del polacco ai tempi del Bayern Monaco, è convinto che il numero 9 rappresenterebbe il rinforzo perfetto per l’attacco di Spalletti.