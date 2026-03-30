Numeri da record al Maradona: la media spettatori è da urlo

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I numeri del Maradona parlano chiaro e raccontano di uno stadio sempre vicino al tutto esaurito

I numeri del Maradona parlano chiaro e raccontano di uno stadio sempre vicino al tutto esaurito, capace di spingere la squadra in ogni competizione. Come sottolinea un pezzo del quotidiano Il Corriere dello Sport, “venti partite al Maradona in tutte le competizioni e una media da urlo: 49.828 spettatori a partita”. Un dato che certifica l’attaccamento della tifoseria azzurra e la forza di un ambiente che, partita dopo partita, si trasforma in un vero e proprio fattore.

Il quotidiano evidenzia anche come si tratti di “quasi un sold out sistematico, di certo un pienone azzurro”, considerando che gli unici posti spesso liberi restano quelli del settore ospiti. Una situazione dovuta alle restrizioni imposte dall’Osservatorio, che rendono quella porzione di stadio “quasi sempre vuota o semivuota”.

E anche per il prossimo appuntamento non ci saranno eccezioni. In vista della sfida contro il Milan, infatti, si va verso un’altra serata da tutto esaurito: “anche per la sfida di lunedì con il Milan è previsto il sold out azzurro, con vendita vietata ai residenti in Lombardia”.