Caso Lukaku, De Bruyne: "Lo risolveranno insieme. Punti di vista differenti sul recupero"

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“Il caso Lukaku-Napoli? Lo sistemeranno insieme". Così Kevin De Bruyne interviene sul caso Lukaku, tema caldo a Napoli, offrendo una lettura chiara della situazione nelle parole riportate Hln.be

"Posso dire che io e Romelu, dopo i rispettivi infortuni, abbiamo seguito percorsi di recupero differenti. Io ho svolto tutto in Belgio, mentre lui ha diviso il lavoro tra Anversa e Napoli. C’erano visioni diverse su questo aspetto e, quando non c’è piena sintonia, diventa complicato collaborare. Non è una condizione ideale, soprattutto se devi ritrovare la migliore forma fisica" ha spiegato il fuoriclasse del Napoli e della nazionale belga.