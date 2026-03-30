Lucca tornerà alla base: c'è un club di A da tempo sulle sue tracce

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In caso di permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra, per Lucca si prospetta quindi una nuova sistemazione

Cominciano a muoversi le prime voci in vista della prossima estate e tra i profili da monitorare c’è Lorenzo Lucca, come riportato da La Gazzetta dello Sport. L’attaccante, dopo un’esperienza poco convincente a Napoli e il passaggio al Nottingham, non dovrebbe essere riscattato dal club inglese.

In caso di permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra, per Lucca si prospetta quindi una nuova sistemazione. Su di lui si registra già l’interesse concreto del Bologna, pronto a valutare un affondo.

Non sarebbe la prima volta che le strade si incrociano: i rossoblù avevano già seguito il centravanti in passato, sia ai tempi dell’Ajax sia nella scorsa finestra di mercato, quando avevano pensato a lui come erede di Dallinga, poi rimasto a Bologna. Ora lo scenario potrebbe riaprirsi, con il Napoli disposto ad ascoltare offerte per un giocatore pagato circa 30 milioni all’Udinese