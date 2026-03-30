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La rivincita azzurra di Politano. Il Mattino: "L'Italia ha scacciato i fantasmi"

La rivincita azzurra di Politano. Il Mattino: "L'Italia ha scacciato i fantasmi" TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Come evidenzia Il Mattino, l’esterno del Napoli è passato da enigma nella gestione di Luciano Spalletti a pedina fondamentale della Nazionale.

La parabola di Matteo Politano racconta la trasformazione di un giocatore capace di reinventarsi e diventare decisivo. Come evidenzia Il Mattino, l’esterno del Napoli è passato da enigma nella gestione di Luciano Spalletti — che gli preferì Zappacosta nella sfida chiave in Norvegia — a pedina fondamentale della Nazionale.

Nonostante lo scudetto conquistato da protagonista con Antonio Conte, il feeling con l’ex CT non era mai davvero sbocciato. Poi la svolta: nel giro di pochi mesi Politano ha ribaltato il proprio ruolo, affermandosi oggi come un “tuttocampista” indispensabile per gli equilibri tattici dell’Italia di Rino Gattuso.