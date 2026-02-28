Anguissa out per il Verona: ecco perché Conte e il Napoli non vogliono rischiare

La scelta è stata presa senza forzature e guarda anche oltre l’immediato. Frank Anguissa non figura nell’elenco dei convocati del Napoli per la trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona, in programma alle ore 18. La decisione è maturata ieri, nel corso della rifinitura: nonostante il centrocampista camerunense sia tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver superato il fastidio alla schiena, lo staff tecnico ha preferito non correre rischi.

Perché Conte e il Napoli non vogliono rischiare Anguissa

La linea resta quella della massima cautela, anche in prospettiva futura. Anguissa, dunque, salterà Verona e metterà nel mirino la prossima sfida contro il Torino. Il suo rientro potrebbe slittare di una settimana e coincidere con quello di altri due perni del centrocampo azzurro come Scott McTominay e Kevin De Bruyne, ancora ai box.