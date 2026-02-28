Vergara-Giovane in attacco, Gazzetta: ecco cosa Conte si aspetta da loro
Nel giorno di Hellas Verona-Napoli, La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sui due volti più freschi della trequarti azzurra: Antonio Vergara e Alisson Santos. Due profili diversi, uniti dalla stessa energia, pronti a dare imprevedibilità al Napoli. Antonio Conte dovrebbe schierare di nuovo loro due dall'inizio, com'era avvenuto domenica scorsa con l'Atalanta.
“Un mix di sfacciata spudoratezza che viaggia su velocità rilevanti e su tentazioni seducenti”, scrive il quotidiano, sottolineando come a entrambi sia “concesso lasciarsi andare tra sventagliate e accelerazioni”. Vergara, in particolare, viene descritto come una presenza ormai strutturale, capace di assorbire le difficoltà accumulate dalla squadra. Alisson, invece, ha assaporato il gusto della titolarità, mostrando “un’espressione non solo gioiosa ma anche intrigante”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
