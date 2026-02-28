Nuovo centro sportivo a Monteruscello: previsti altri incontri, ecco quando si decide

Il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli entra in una fase sempre più concreta. Il club azzurro continua i sopralluoghi per individuare l’area più adatta a ospitare una struttura moderna, completa di foresteria e almeno dieci campi da calcio. Su incarico del presidente Aurelio De Laurentiis, il dossier è seguito dall’architetto Bruno Discepolo, che nelle ultime settimane ha incontrato diverse amministrazioni locali. Tra le opzioni valutate c’è l’area di Monteruscello, nel comune di Pozzuoli, soluzione però considerata complessa per via dei costi elevati: si parla di circa 20 milioni di euro per alcuni terreni, in parte privati.

Le alternative per il centro sportivo

Resta sul tavolo anche l’ipotesi Succivo, nel Casertano, dove il Napoli avrebbe un’intesa di prelazione su un’area idonea. La società punta a una decisione definitiva entro la fine del campionato: servono almeno 120mila metri quadrati e nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri per arrivare alla scelta finale. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.