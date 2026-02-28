Quanti punti servono per la Champions? Conte ha fissato una quota

L’infermeria continua a condizionare il cammino del Napoli. Scott McTominay non dà ancora segnali incoraggianti e resta fuori, ampliando un’emergenza che Antonio Conte sceglie comunque di non usare come alibi. L’allenatore prepara la trasferta di Verona con determinazione, consapevole dell’importanza dei tre punti nella corsa Champions. Nel 3-4-2-1 dovrebbero agire Leonardo Spinazzola e Matteo Politano sugli esterni, mentre tra i pali è atteso il ritorno in campionato di Alex Meret.

Conte si è posto un obiettivo di punti

Nonostante l’ultimo posto dell’Hellas Verona, Conte teme una gara complicata e punta dritto all’obiettivo fissato dal presidente Aurelio De Laurentiis: tornare nell’Europa dei grandi. I conti sono chiari: quota 72 punti, tradotta in 22 da qui alla fine. Lo scrive Il Mattino. Nelle prossime tre gare con Verona, Torino e Lecce l’idea è il bottino pieno per riscattare il ko con l’Atalanta. A centrocampo resta possibile il doppio play Billy Gilmour–Stanislav Lobotka, con Eljif Elmas favorito. Davanti spazio ai giovani Antonio Vergara e Alisson Santos, alle spalle di Rasmus Højlund, atteso al Bentegodi, stadio simbolo per i danesi grazie a Preben Elkjær.