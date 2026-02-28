"Non ci penso troppo, però...", Politano comincia a sentire l'astinenza da gol

C’è un dettaglio che pesa più degli altri nel momento di Matteo Politano. Non solo l’episodio difensivo che lo ha visto in difficoltà sul cross decisivo che ha portato al gol subito, ma soprattutto un’astinenza che inizia a farsi sentire. A sottolinearlo è Il Mattino, che racconta come l’esterno azzurro viva con fastidio un digiuno offensivo ormai lungo.

Contro il Hellas Verona potrebbe arrivare la chance giusta: tornare titolare, partire dall’inizio e incidere di nuovo per il Napoli. L’ultimo gol di Politano risale infatti a undici mesi fa, il 30 marzo 2025 contro il Milan, un’attesa che comincia a pesare anche sul piano mentale. “Non ci penso troppo, però…”, avrebbe ripetuto in questi mesi l’esterno, lasciando intendere come la voglia di sbloccarsi sia forte. A Verona, un gol avrebbe il sapore della liberazione.