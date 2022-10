Anguissa show, i voti dei quotidiani: "Una diga! Somiglia al miglior Pogba, ma più concentrato"

Uno dei segreti del Napoli di Luciano Spalletti è sicuramente Zambo Anguissa. Il centrocampista è stato uno dei protagonisti

Uno dei segreti del Napoli di Luciano Spalletti è sicuramente Zambo Anguissa. Il centrocampista è stato uno dei protagonisti nella vittoria per 6-1 degli azzurri in casa dell'Ajax e La Gazzetta dello Sport lo premia con un 8: "Dopo l'inizio, in cui non prende le misure a Taylor, diventa dominante come al solito e serve due assist". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Un leone in mezzo al campo. Combatte e determina", mentre per il Corriere dello Sport è addirittura da 9: "Un totem assoluto, un monumento al ruolo. Il padrone. Ispira Zielinski-gol come una musa e costruisce il poker di Raspadori". Per Tuttosport la sua prova è da 8,5: "Probabilmente il migliore in campo, somiglia al miglior Pogba, ma più concentrato". TuttoNapoli gli assegna un 8: "Dopo il gol del pareggio inizia a giganteggiare, recuperando e lanciando compagni a ripetizione. Serve l'assist per il terzo e quarto gol e non cala mai di applicazione e intensità". Infine l'8 di TMW: "Una diga. Tecnicamente dotato, fisicamente ancora di più. Sta vivendo il momento migliore della sua carriera".

