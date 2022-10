Anguissa, vince la linea della cautela: decisive anche le sensazioni del camerunese

Niente, André-Frank Zambo Anguissa Roma non ci sarà. Fuori dai convocati, il centrocampista camerunese non se la sente di accelerare i tempi

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente, André-Frank Zambo Anguissa Roma non ci sarà. Fuori dai convocati, il centrocampista camerunese non se la sente di accelerare i tempi, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Spalletti sceglie la linea della cautela, in un ciclo di sette partite in ventidue giorni non si vogliono correre rischi. Anguissa non parteciperà alla trasferta di Roma, hanno influito anche le sensazioni del giocatore che non era ancora convinto di rientrare in campo dieci giorni dopo lo stop contro l’Ajax. Mancheranno anche Rrahmani che ritroverà il campo a gennaio e Sirigu. Anguissa ieri ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo, dopo che venerdì era rientrato in gruppo per una parte dell’allenamento.

È sia cautela che gestione dello spogliatoio, rispetto per coloro che hanno goduto della settimana tipo incrementando gli allenamenti. Ndombele sostituirà Anguissa come accaduto contro il Bologna e il Napoli cercherà di comandare la partita tenendo botta ai momenti in cui la Roma troverà la forza di ripartire".