McTominay da valutare, Repubblica: "18 gare di fila, era stremato dopo il Chelsea"
di Fabio Tarantino

Domani si torna già in campo per la sfida di campionato contro la Fiorentina. Conte riflette sulle scelte di formazione anche se ci sono giocatori che potrebbero rifiatare o che comunque avrebbero necessità di fermarsi. Ecco quanto scrive sul tema Repubblica oggi in edicola.

"Da verificare soprattutto le condizioni di Scott McTominay, reduce per colpa dell’emergenza dalla diciottesima partita di fila da titolare e stremato dopo la sfortunata battaglia contro il Chelsea. Lo scozzese si dovrebbe fermare, ma domani arriva al Maradona la Fiorentina e non si può, dato che l’uscita dalla Champions League impone di rischiare il tutto per tutto in campionato".