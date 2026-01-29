Carratelli sul Roma: "Il Napoli ha dato tutto nelle condizioni più difficili"

Mimmo Carratelli, decano del giornalismo sportivo napoletano, si è espresso così all'indomani della sconfitta con il Chelsea e dell'eliminazione dalla Champions League su Il Roma: "Con un primo tempo orgoglioso, in rimonta, il Napoli ha tentato di rimanere in Champions, ma nella ripresa una doppietta di Joao Pedro ha mandato a monte l'impresa azzurra. Il Chelsea vince 3-2 al Maradona, gli azzurri escono tra gli applausi. Hanno dato tutto nelle condizioni più difficili. Sono stati splendidi nella prima parte della gara, trascinati da un fantastico Vergara (quanti falli ha subito?).

Nel secondo tempo, il Chelsea ha corretto la formazione e aveva più fiato e più corsa, e nel recupero ha inserito un altro difensore temendo la reazione finale del Napoli. Il portiere spagnolo Sanchez si opponeva all'ultimo assalto azzurro respingendo una conclusione ravvicinata di Lukaku. Forse il pareggio non sarebbe servito a niente, ma avrebbe premiato la generosissima gara degli azzurri".