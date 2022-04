Atalanta-Napoli, probabili formazioni CdS: c'è Zanoli, un dubbio in mediana

Non dovrebbero esserci grosse sorprese di formazione in casa Napoli in vista del big match contro l'Atalanta.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non dovrebbero esserci grosse sorprese di formazione in casa Napoli in vista del big match contro l'Atalanta. Secondo il Corriere dello Sport, Zanoli ha vinto il ballottaggio per sostituire Di Lorenzo a destra con Malcuit e Tuanzebe. In mediana il dubbio è tra Zielinski e Fabian, con il primo - si legge - attualmente favorito. Davanti solo panchina per Lozano: spazio a Politano con Mertens e Insigne. Di seguito le probabili formazioni riportate dal quotidiano. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne