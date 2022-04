"Atalanta nel pallone e lui non trova soluzione", Gasperini bocciato dopo la debacle col Napoli

L'Atalanta cade in casa con il Napoli ed abbandona il sogno Champions League, come affermato dallo stesso Gasperini al termine della gara.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta cade in casa con il Napoli ed abbandona il sogno Champions League, come affermato dallo stesso Gasperini al termine della gara. Il tecnico della Dea divide i quotidiani, si parte dal 5 che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Imprecisa, mai pericolosa. L'Atalanta è nel pallone e Gasp, per una volta, non trova una soluzione. Boga largo non è il massimo".

Per Il Corriere dello Sport invece merita 6,5: "La prestazione resta, ed è densa di un calcio che gli appartiene a tratti. L’abbandona qualche interprete e il prezzo è scontato". Bocciato invece da Tuttosport: "Oltre al risultato, che fa male, pesano parecchio le disattenzioni difensive e la scarsa realizzazione. Peccato, perché le occasioni non sono mancate".

Voto 5 anche nelle pagelle targate TMW: "Si incaponisce mandando Muriel dal primo minuto e non Boga, il 4-2-3-1 sembra salvarlo, ma solo in apparenza. Ora gli resta soltanto l'Europa League per poter tornare in Champions".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5