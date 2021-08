AUDIO - Paganin tuona: "Assurde le due giornate a Osimhen!"

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Paganin ha commentato la squalifica di due giornate comminata a Victor Osimhen dopo l'espulsione in Napoli-Venezia: "Ritengo un'assurdità la squalifica di Osimhen, è stato un divincolarsi, non c'è violenza, onestamente non capisco il VAR se deve dare una mano all'arbitro perché non ha dato il giusto supporto. Ha poco senso",