Aumentano le richieste di abbonamento: ecco il termine ultimo per sottoscriverlo

È molto forte la voglia dei tifosi azzurri di sostenere dal vivo la squadra di Spalletti dopo questo grande avvio di stagione.

"Procede a ritmi spediti la prevendita per la partita contro la squadra di Juric (ore 15) così come quella per le trasferte contro Ajax e Cremonese coi biglietti destinati ai tifosi del Napoli esauriti in poche ore". È molto forte la voglia dei tifosi azzurri di sostenere dal vivo la squadra di Spalletti dopo questo grande avvio di stagione.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Ci sarà tempo fino a sabato anche per sottoscrivere l'abbonamento con le richieste che stanno aumentando dopo l'ottimo avvio di stagione che ha spazzato via ogni dubbio sul valore della squadra e sulla sua capacità di saper divertire il pubblico. Sabato pomeriggio Spalletti sarà scortato dalla passione di oltre trentamila tifosi. Possibile che sabato si arrivi a toccare quota 35-40mila spettatori a conferma del ritrovato entusiasmo dopo i 50mila col Liverpool e la media dei 35mila per le prime tre gare interne di campionato