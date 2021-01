Auriemma su Tuttosport: "ADL ha minacciato pugno duro se la squadra sarà ancora indolente!"

"La tensione si è alzata alle stelle, dopo la bufera scatenatasi nell’immediato post gara di Verona, con De Laurentiis che ha fatto fuoco e fiamme contro allenatore e ds". Scrive così Raffaele Auriemma sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport in merito al clima che si respira in questi giorni in casa Napoli: "Poi il presidente è tornato sereno e ha voluto trasmettere lo stesso sentimento mercoledì al gruppo squadra nel ritiro che ha preceduto i quarti di Coppa Italia contro lo Spezia. Toni cordiali, quelli del patron nel corso della cena, ma anche la minaccia del pugno duro se i calciatori dovessero ripetere lo stesso atteggiamento indolente visto lo scorso anno con Ancelotti in panchina".