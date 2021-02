Auriemma su Tuttosport: "Oggi il Napoli è un gruppo nuovamente solidale dopo la bufera post-Verona"

"In un momento di difficoltà come questo bisogna rimanere uniti". Il diktat arriva da Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Granada-Napoli. Una vigilia condizionata dai tanti, tantissimi infortuni. Nel corso della quale però l'allenatore azzurro ha voluto suonare la carica, come scrive anche Raffaele Auriemma su Tuttosport: "Le parole di Gattuso danno l’esatta dimensione del Napoli oggi: un gruppo nuovamente solidale, dopo la bufera del post sconfitta a Verona".