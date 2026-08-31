Anguissa irriconoscibile: voti bassissimi sui quotidiani

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I principali quotidiani sportivi italiani hanno bocciato la prestazione di André-Frank Zambo Anguissa nella sfida contro il Como. Il Corriere dello Sport gli assegna un 4,5, sottolineando come il centrocampista abbia sulla coscienza l’errore che spiana la strada al momentaneo 1-2 dei lariani. Il quotidiano evidenzia inoltre i frequenti ritardi nelle coperture, con Anguissa costretto spesso a inseguire gli avversari e incapace di incidere come nelle sue migliori prestazioni.

Un giudizio particolarmente severo per un giocatore che rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra e che, in questa occasione, non è riuscito a garantire il consueto contributo in entrambe le fasi. Leggermente più alto il voto assegnato da Gazzetta dello Sport e Tuttosport, che si fermano comunque a un 5. La Gazzetta definisce Anguissa «irriconoscibile» e parla di una prova «senz’anima», proprio da parte di un calciatore che in passato è stato spesso l’anima dei suoi.