Flop Napoli, CdM: "Messo sotto per un'ora dal Como, il re è nudo!"

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Il Corriere del Mezzogiorno analizza duramente il ko del Napoli contro il Como: "Le prime certezze cominciano a franare".

La sconfitta casalinga contro il Como fa scattare il primo campanello d'allarme della stagione del Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno non usa mezzi termini: "Inutile girarci intorno, stavolta il Re è nudo". Il quotidiano sottolinea come gli azzurri siano stati messi sotto "per almeno 60 minuti in tutte le voci" e soprattutto evidenzia la situazione del mercato: a 48 ore dalla chiusura, Allegri ha schierato sostanzialmente la squadra dello scorso campionato, con Favasuli in panchina e Badiashile in tribuna. Da qui una conclusione netta: "Il Napoli era questo, è questo e tale rimarrà", senza aspettarsi colpi last minute.

Napoli, le prime certezze cominciano a franare

L'accordo iniziale tra De Laurentiis e Allegri, ricorda il quotidiano, prevedeva soprattutto la valorizzazione dell'organico esistente e il recupero di calciatori come Lang e Lucca. Ma la prestazione contro il Como non permette ancora di vedere "il bicchiere mezzo pieno". Con le sfide contro Inter in campionato e Arsenal in Champions League all'orizzonte, "le prime certezze cominciano invece a franare". Una serata che potrebbe aver acceso qualche dubbio persino in Allegri, dopo aver visto il Como dominare per lunghi tratti sul piano tecnico e atletico.