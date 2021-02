Bakayoko bocciato dai quotidiani: "Lento, impacciato e commette un errore clamoroso"

Gara da dimenticare per il Napoli e in particolar modo per Bakayoko, autore di un errore clamoroso sul gol di Muriel. Voto 4.5 per La Gazzetta dello Sport: "Lento, impacciato e sbaglia anche un pallone facile sul quale si avventa Muriel per il terzo gol".

Voto 5.5 per il Corriere della Sera, valutazione più morbida, mentre è da 4.5 la sua prova per il Corriere dello Sport: "Ha da guardare una serie di indemoniati che assaltano il fortino. L'errore sul 3-1 nasce da quella pressione".