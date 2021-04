Bakayoko saluta: il Napoli non lo riscatta e tornerà al Chelsea

"E’ stato già deciso di non riscattare Bakayoko dal Chelsea". L'annuncio, sintetico, è de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il centrale di centrocampo ex Milan, che era arrivato al Napoli in prestito, sembra destinato a tornare in Premier League, a vestire la maglia dei Blues. Non ha convinto nella sua esperienza partenopea. Voluto fortemente da Gattuso, il giocatore non è riuscito a imporsi. E' partito bene ma poi ha smesso di brillare, non è stato sufficiente in diverse prestazioni e ha perso il posto da titolare, conquistato con merito da Demme. In estate tornerà alla base anche perché costa troppo e ha un ingaggio elevato.